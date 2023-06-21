Студенты назвали лучшего работодателя России

Лидером стала IT-компания «Яндекс». Основными ее преимуществами студенты назвали уровень заработной платы, корпоративную культуру и достойные условия труда.

Опрос проводился в марте-июне 2023 года и охватил более двух тысяч студентов, сообщается на сайте платформы «Россия - страна возможностей».

Суд в Москве 19 июня оштрафовал «Яндекс» на два миллиона рублей за повторное непредоставление в ФСБ информации о пользователях сервиса «Яндекс.Услуги», передает «Радиоточка НСН».

