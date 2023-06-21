Студенты назвали лучшего работодателя России
Студенты - участники олимпиады «Я - профессионал» назвали лучшего работодателя России.
Лидером стала IT-компания «Яндекс». Основными ее преимуществами студенты назвали уровень заработной платы, корпоративную культуру и достойные условия труда.
Опрос проводился в марте-июне 2023 года и охватил более двух тысяч студентов, сообщается на сайте платформы «Россия - страна возможностей».
Суд в Москве 19 июня оштрафовал «Яндекс» на два миллиона рублей за повторное непредоставление в ФСБ информации о пользователях сервиса «Яндекс.Услуги», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер режиссер клипов для группы «Чайф»
- Синоптик: июль в Центральной России будет солнечным и сухим
- При взрыве в центре Парижа пострадали 16 человек
- Студенты назвали лучшего работодателя России
- «Сложнее, чем слетать на Луну»: Океанолог о спасении батискафа «Титан»
- Эксперт объяснил необходимость субсидирования аренды жилья для молодежи
- Названа средняя стоимость отдыха в Турции для россиян
- Кравцов допустил переименование предмета ОБЖ
- МИД РФ запретил въезд в Россию 48 гражданам Австралии
- Филиппины хотят создавать СП с Россией по переработке сельхозпродукции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru