Студентов в Петербурге набирают в COVID-дружины

В Северо-Западном институте управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) объявили набор студентов в так называемые «антиковидные» дружины. Эти подразделения добровольцев будут следить за соблюдением масочного режима в общественном транспорте, сообщил «Интерфаксу» куратор проекта, декан факультета социальных технологий Олег Кузин.

По его словам, основная работа таких дружин планируется в метро на часы пик: с 7 до 8 утра - до занятий в вузе и после 16 часов - после учёбы. Студенты будут напоминать пассажирам о необходимости ношения масок, а также просить надеть их или поправить, если они не целиком надеты.

В случае большого скопления пассажиров, «дружинники» займутся убеждениями на платформе во время посадки в состав, уточнил Кузин. По его мнению, такое индивидуальное обращение к гражданам возымеет более значительный эффект, чем голос по линии громкой связи.

Предполагается охватить «убеждающими» дружинами и другие виды общественного транспорта - пригородные электрички, автобусы, трамваи, троллейбусы. Когда набор будет закончен, вуз намерен обратиться за согласованием этой деятельности в правоохранительные органы.

