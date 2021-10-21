Студентов в Петербурге набирают в COVID-дружины
В Северо-Западном институте управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) объявили набор студентов в так называемые «антиковидные» дружины. Эти подразделения добровольцев будут следить за соблюдением масочного режима в общественном транспорте, сообщил «Интерфаксу» куратор проекта, декан факультета социальных технологий Олег Кузин.
По его словам, основная работа таких дружин планируется в метро на часы пик: с 7 до 8 утра - до занятий в вузе и после 16 часов - после учёбы. Студенты будут напоминать пассажирам о необходимости ношения масок, а также просить надеть их или поправить, если они не целиком надеты.
В случае большого скопления пассажиров, «дружинники» займутся убеждениями на платформе во время посадки в состав, уточнил Кузин. По его мнению, такое индивидуальное обращение к гражданам возымеет более значительный эффект, чем голос по линии громкой связи.
Предполагается охватить «убеждающими» дружинами и другие виды общественного транспорта - пригородные электрички, автобусы, трамваи, троллейбусы. Когда набор будет закончен, вуз намерен обратиться за согласованием этой деятельности в правоохранительные органы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,1 млн+36 339 / сут.
Умерли
227 тыс.+1 036 / сут.
Выздоровели
7,1 млн+25 895 / сут.
- Путин не исключил, что кризис продовольствия в мире может достичь крайних форм
- Путин заявил о невозможности отрицать климатические деформации в мире
- Путин заявил, что существующая модель капитализма исчерпала себя
- Матвиенко заявила, что назальная вакцина не заменит обычную прививку от COVID-19
- Иммунолог предупредил об опасности частой ревакцинации от COVID-19
- Студентов в Петербурге набирают в COVID-дружины
- Ректору «Шанинки» потребовалась срочная операция на сердце
- МИД: Россия требует от Польши восстановить кладбище советских воинов в Замбруве
- Импорт мандаринов из Абхазии может упасть вдвое
- Бывшие стюардессы Alitalia устроили в Риме голую акцию протеста
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru