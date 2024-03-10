Студента МГУ арестовали за лозунг в названии сети Wi-Fi
Студента Московского государственного университета имени Ломоносова Олега Тарасова арестовали за название сети Wi-Fi, сообщает РИА Новости.
Он будет находиться под стражей десять суток. Молодой человек назвал свою сеть Wi-Fi пропагандистским лозунгом украинских националистов. При этом к сети мог получить доступ все желающие. Таким образом, студента признали виновным в пропаганде и публичной демонстрации нацистской символики. Полицейские конфисковали у него роутер.
Ранее эксперт рассказал, когда нужно выключать Wi-Fi, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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