Эксперт рассказал, как узнать о воровстве Wi-Fi
Стало известно, как понять, что к домашнему интернету кто-то несанкционированно подключился, сообщает «Прайм» со ссылкой на представителя компании «Инфосистемы Джет» Максима Данилин.
По его словам, если у интернета снизилась скорость, не исключено, что Wi-Fi кто-то «ворует». Об этом также может говорить письмо от оператора о превышении трафика, несмотря на то, что пользователь не менял свое поведение в Сети.
Также стоит насторожиться в том случае, если индикатор на роутере активно мигает в те моменты, когда интернет не используется. Эксперт посоветовал запросить у провайдера детализацию трафика. Также можно зайти в настройки роутера и посмотреть, какие проводные и беспроводные устройства подключены к нему.
Тем временем, Дубай предоставит жителям и всем туристам бесплатный доступ в интернет во всех 10 800 городских такси. Проект будет реализован постепенно.
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