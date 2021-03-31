Эксперт рассказал, как узнать о воровстве Wi-Fi

По его словам, если у интернета снизилась скорость, не исключено, что Wi-Fi кто-то «ворует». Об этом также может говорить письмо от оператора о превышении трафика, несмотря на то, что пользователь не менял свое поведение в Сети.

Также стоит насторожиться в том случае, если индикатор на роутере активно мигает в те моменты, когда интернет не используется. Эксперт посоветовал запросить у провайдера детализацию трафика. Также можно зайти в настройки роутера и посмотреть, какие проводные и беспроводные устройства подключены к нему.

Тем временем, Дубай предоставит жителям и всем туристам бесплатный доступ в интернет во всех 10 800 городских такси. Проект будет реализован постепенно.

