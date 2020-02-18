Студент получил условный срок за нападение на росгвардейца

Действия Баршая, осужденные частью 1 статьи 318 УК РФ, признаны не опасными для здоровья, а сам потерпевший, которому были принесены извинения, не высказал претензий к такому решению. Студент вышел на свободу из зала суда. Баршай получил обвинительный приговор последним из фигурантов так называемого "московского дела", связанного с массовыми беспорядками и насилием в отношении правоохранительных органов 27 июля 2019 года.

В центре Москвы 27 июля 2019 года прошли массовая несогласованная с властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы на выборах 8 сентября 2019 года. После акции были задержаны около тысячи человек.