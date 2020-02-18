Студент получил условный срок за нападение на росгвардейца
Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам лишения свободы условно 21-летнего студента Московского авиационного института (МАИ) Андрея Баршая, который 27 июля 2019 года применил насилие к сотруднику Росгвардии. Об этом сообщает Интерфакс.
Действия Баршая, осужденные частью 1 статьи 318 УК РФ, признаны не опасными для здоровья, а сам потерпевший, которому были принесены извинения, не высказал претензий к такому решению. Студент вышел на свободу из зала суда. Баршай получил обвинительный приговор последним из фигурантов так называемого "московского дела", связанного с массовыми беспорядками и насилием в отношении правоохранительных органов 27 июля 2019 года.
В центре Москвы 27 июля 2019 года прошли массовая несогласованная с властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы на выборах 8 сентября 2019 года. После акции были задержаны около тысячи человек.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Журналист Дмитрий Дибров пережил микроинсульт
- Турция недовольна результатами переговоров с РФ по Идлибу
- Путин освободил Суркова от должности помощника президента
- США нанесли удар «Роснефти» и обрушили ее акции
- МВД проведет проверку слов Смирнова о «бесплатных проститутках»