Бумажный стаканчик не повод для срока

Судебные решения должны быть соразмерны содеянному. Такое заявление сделал во вторник глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев на встрече членов СПЧ с главой государства. «Брошенный в сторону полиции бумажный стаканчик не должен приводить к тюремному сроку», - сказал Фадеев, напоминая об одном из эпизодов так называемого «московского дела». 25-летний Сергей Абаничев принимал участие в несанкционированной акции в Москве 27 июля. 3 августа его задержали по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти. Следствие утверждало, что Абаничев кинул в сотрудника ОМОНа камень. Сам он настаивал, что это был пустой пластиковый стаканчик, который он просто выбросил. После изучения материалов с камер видеонаблюдения обвинения с него сняли.

Есть риск, что за стаканчиком полетят бутылки, а потом и камни. «Потом начнут стрелять и грабить магазины», - ответил на это Владимир Путин. Вместе с тем, он указал, что высказывать свое мнение имеют право все, но «законными методами». Путин также признал, что грубые нарушения во время московских событий были зафиксированы и со стороны сотрудников правоохранительных органов.

Внимание главы государства участники заседания обратили и на ликвидацию одной из старейших и наиболее крупных правозащитных организаций страны – движения «За права человека», основанного ветераном российского правозащитного сообщества Львом Пономаревым. По словам Путина, Пономареву никто не мешал работать, хотя его позиции по некоторым вопросам были «далеки от правозащитной деятельности». В качестве примера президент привел позицию Пономарева по Крыму, солидарную с мнением правительства США, а также «переговоры с японцами по оказанию содействия им по передаче островов Курильский гряды. Он что, международник что ли?» - спросил глава государства. Но добавил: политические взгляды Пономарева не должны стать основанием для ликвидации движения «За права человека» и прекращения его деятельности «в той части, в которой она идет на пользу нашему гражданскому обществу». Глава государства напомнил, что, несмотря на признание иноагентом, движение Пономарева получало президентские гранты. Путин обещал проследить, чтобы в отношении движения «не было произвола».

И еще: за хамство и оскорбления в отношении граждан чиновников стоит наказывать, - согласился Владимир Путин. Член СПЧ Кирилл Кабанов предложил ввести ответственность для таких чиновников, предусматривающую в том числе увольнение. Путин ответил: «Если человек пришел на работу в органы власти, да еще хамит и людей оскорбляет, то ему там не место. Я с этим полностью согласен», - сказал президент.

