Студенческую ипотеку для молодых семей захотели ввести в России
В Госдуме предложили запустить ипотеку для студентов на льготных условиях. Соответствующую инициативу в Минфин направил депутат от КПРФ Денис Парфёнов.
Он отметил, что молодые семьи не могут позволить себе жилье из-за высоких ставок и первоначального взноса в 30%.
Депутат заявил, что сейчас молодые семьи покупают однокомнатные квартиры или студии, однако, когда захотят завести детей, столкнутся с невозможностью расширить жилплощадь. Это «может негативно сказаться на возрасте вступления молодых людей во взрослую жизнь и планировании семьи».
Ранее глава «Сбербанка» Герман Греф заявил, что количество выданных ипотечных кредитов по итогам текущего года упадет примерно на 40% по сравнению с 2023 годом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru