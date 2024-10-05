Студенческую ипотеку для молодых семей захотели ввести в России

Он отметил, что молодые семьи не могут позволить себе жилье из-за высоких ставок и первоначального взноса в 30%.

Депутат заявил, что сейчас молодые семьи покупают однокомнатные квартиры или студии, однако, когда захотят завести детей, столкнутся с невозможностью расширить жилплощадь. Это «может негативно сказаться на возрасте вступления молодых людей во взрослую жизнь и планировании семьи».

Ранее глава «Сбербанка» Герман Греф заявил, что количество выданных ипотечных кредитов по итогам текущего года упадет примерно на 40% по сравнению с 2023 годом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

