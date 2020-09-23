Строящаяся трасса ЦКАД может соединить Европу и Китай
Центральная кольцевая автодорога (ЦКАД) в Подмосковье должна связать страны Европы и Западный Китай, а также освободить от грузовых автомобилей московские трассы. Об этом сообщил руководитель проекта "Автомобиль года в России" Владимир Безукладников в эфире "Радио 1" .
Он отметил, что ЦКАД является крайне важным проектом для Москвы и Московской области, так как эта трасса позволит разгрузить МКАД от грузовых фур. Кольцевая дорога насчитывает более 300 километров, она соединит множество трасс Подмосковья, что даст жителям региона передвигаться быстрее и качественнее, отметил Безукладников.
По его словам, запущено уже несколько участков трассы. В декабре начнет работу ЦКАД-3, который соединит трассы М11 "Нева" и М7 "Волга". По мнению специалиста, дорога станет хабом между Европой и Западным Китаем.
Также Безукладников напомнил, что ЦКАД является платной трассой, добавив, что именно это условие позволяет разработчикам усилить безопасность передвижение и качество полотна, а также перемещаться в разы быстрее. По мнению Безукладникова, в ближайшем будущем граждане России оценят преимущества платных автодорог.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+6 431 / сут.
Умерли
19 799+150 / сут.
Выздоровели
924 тыс.+5 750 / сут.
- Власти Дагестана назначили награду 1 млн руб за данные о сбежавших заключенных
- Депутат Госдумы Агаев скончался от COVID-19
- Милиция разгоняет протестующих в Минске водометами
- Стерлигов опроверг сообщения о закрытии своих магазинов
- Прилетевшие в страну россияне до результатов теста на COVID-19 должны самоизолироваться
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru