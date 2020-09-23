Строящаяся трасса ЦКАД может соединить Европу и Китай

Центральная кольцевая автодорога (ЦКАД) в Подмосковье должна связать страны Европы и Западный Китай, а также освободить от грузовых автомобилей московские трассы. Об этом сообщил руководитель проекта "Автомобиль года в России" Владимир Безукладников в эфире "Радио 1" .

Он отметил, что ЦКАД является крайне важным проектом для Москвы и Московской области, так как эта трасса позволит разгрузить МКАД от грузовых фур. Кольцевая дорога насчитывает более 300 километров, она соединит множество трасс Подмосковья, что даст жителям региона передвигаться быстрее и качественнее, отметил Безукладников.

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По его словам, запущено уже несколько участков трассы. В декабре начнет работу ЦКАД-3, который соединит трассы М11 "Нева" и М7 "Волга". По мнению специалиста, дорога станет хабом между Европой и Западным Китаем.

Также Безукладников напомнил, что ЦКАД является платной трассой, добавив, что именно это условие позволяет разработчикам усилить безопасность передвижение и качество полотна, а также перемещаться в разы быстрее. По мнению Безукладникова, в ближайшем будущем граждане России оценят преимущества платных автодорог.

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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
ТЕГИ:МоскваПодмосковьеТрасса
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