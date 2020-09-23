Строящаяся трасса ЦКАД может соединить Европу и Китай

Центральная кольцевая автодорога (ЦКАД) в Подмосковье должна связать страны Европы и Западный Китай, а также освободить от грузовых автомобилей московские трассы. Об этом сообщил руководитель проекта "Автомобиль года в России" Владимир Безукладников в эфире "Радио 1" .



Он отметил, что ЦКАД является крайне важным проектом для Москвы и Московской области, так как эта трасса позволит разгрузить МКАД от грузовых фур. Кольцевая дорога насчитывает более 300 километров, она соединит множество трасс Подмосковья, что даст жителям региона передвигаться быстрее и качественнее, отметил Безукладников.