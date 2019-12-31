Строителям космодрома Восточный увеличат зарплату
31 декабря 201918:59
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация повысит зарплату строителям космодрома Восточный.
Как пишет Интерфакс, соответствующее заявление Рогозин сделал в эфире телеканала «Россия 24». По словам главы "Роскосмоса", данная инициатива была поддержана Путиным.
В настоящее время Главгосэкспертиза совместно с Роскосмосом и Минстроем ведут пересмотр основных расценок, отметил Рогозин.
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ФОТО: РИА Новости
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