Строительство торгового центра в Кузьминках завершено на 70% 

Столичный инвестор в рамках программы по стимулированию создания рабочих мест строит торговый центр в Кузьминках, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.



По его словам, объект готов уже на 70%, площадь будет составлять 53 тысячи квадратных метров.



«Соглашение между Москвой и компанией из структуры ПИК заключено в 2021 году. В результате там появится две тысячи новых рабочих мест», - добавил он.



Отмечается, что на данном этапе рабочие завершают все монолитные работы и устройство фасадов, прокладываются инженерные сети.



В торговом центре появятся точки розничной торговли и общепита, при этом объект органично впишется в городскую среду – стеклянные купола атриумов, витражи и металлические панели сделают объект особенным.

