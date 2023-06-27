Строительство торгового центра в Кузьминках завершено на 70%
Столичный инвестор в рамках программы по стимулированию создания рабочих мест строит торговый центр в Кузьминках, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
По его словам, объект готов уже на 70%, площадь будет составлять 53 тысячи квадратных метров.
«Соглашение между Москвой и компанией из структуры ПИК заключено в 2021 году. В результате там появится две тысячи новых рабочих мест», - добавил он.
Отмечается, что на данном этапе рабочие завершают все монолитные работы и устройство фасадов, прокладываются инженерные сети.
В торговом центре появятся точки розничной торговли и общепита, при этом объект органично впишется в городскую среду – стеклянные купола атриумов, витражи и металлические панели сделают объект особенным.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru