Пользователям WhatsApp стала доступна функция защиты чатов паролем

По данным портала, защищенные чаты не будут отображаться в общем списке. Кроме того, пользователь может скрыть секретные диалоги, пишет Ura.ru. Посторонний не сможет найти защищенные чаты и получить доступ к ним.

Также новая опция позволит быстро удалить переписки, скрытые паролем, в меню настроек конфиденциальности.

Обновление уже доступно ряду пользователей версии WhatsApp 2.23.24.20 для устройств на базе Android.

Ранее мессенджер сделал доступным одновременное использование двух аккаунтов на одном телефоне, пишет «Свободная пресса».

