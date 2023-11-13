Пользователям WhatsApp стала доступна функция защиты чатов паролем

Функция защиты чатов с помощью секретного кода стала доступна некоторым пользователям мессенджера WhatsApp (принадлежит признанной в РФ экстремистской компании Meta). Об этом сообщает WABetaInfo.

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По данным портала, защищенные чаты не будут отображаться в общем списке. Кроме того, пользователь может скрыть секретные диалоги, пишет Ura.ru. Посторонний не сможет найти защищенные чаты и получить доступ к ним.

Также новая опция позволит быстро удалить переписки, скрытые паролем, в меню настроек конфиденциальности.

Обновление уже доступно ряду пользователей версии WhatsApp 2.23.24.20 для устройств на базе Android.

Ранее мессенджер сделал доступным одновременное использование двух аккаунтов на одном телефоне, пишет «Свободная пресса».

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Фото: РИА Новости
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