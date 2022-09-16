Стрелково-охотничий клуб планируют построить в Кленовском

Стрелково-охотничий клуб планируют построить в поселении Кленовское у деревни Коротыгино, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, участок площадью 6,3 гектара на берегу реки Молодильня будет реализован на торгах.

«Этот объект может стать точкой притяжения для любителей стрелкового спорта и отдыха ближе к природе. Помимо инфраструктуры стрелкового центра на участке предлагается построить несколько гостевых домов», — рассказала Княжевская.

На участке планируется построить несколько объектов общей площадью 3 150 квадратных метров - тир полуоткрытого типа с огороженной территорией, а также административно-бытовой корпус и кафе.

Ранее Княжевская рассказала о строительстве новых школ в столице.

