Стрелкова поместили в СИЗО «Лефортово»

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) помещен в следственный изолятор «Лефортово». Об этом сообщил ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников, передает «Интерфакс».

Соратник Стрелкова Алкснис связал его задержание с мятежом ЧВК «Вагнер»

По его словам, Стрелков находится в двухместной камере с телевизором и холодильником.

Комментировать условия содержания в СИЗО Стрелков отказался. Признаков морального и физического давления на него не выявлено, отметил Мельников.

Мещанский суд Москвы в пятницу отправил Стрелкова под стражу до 18 сентября по делу о призывах к экстремизму в интернете. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
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