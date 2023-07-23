Стрелкова поместили в СИЗО «Лефортово»
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) помещен в следственный изолятор «Лефортово». Об этом сообщил ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников, передает «Интерфакс».
По его словам, Стрелков находится в двухместной камере с телевизором и холодильником.
Комментировать условия содержания в СИЗО Стрелков отказался. Признаков морального и физического давления на него не выявлено, отметил Мельников.
Мещанский суд Москвы в пятницу отправил Стрелкова под стражу до 18 сентября по делу о призывах к экстремизму в интернете. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Греции призвали попросить у России помощи в тушении пожаров
- При обстреле ВСУ пострадал житель Брянской области
- Генерал Мордвичев: запала у ВСУ хватит до конца лета
- Стрелкова поместили в СИЗО «Лефортово»
- Информацию о блокировке «Википедии» в России опровергли
- Нетаньяху рассказал о самочувствии после установки кардиостимулятора
- В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,7
- Под обстрел ВСУ попал поселок Теткино в Курской области
- «Спартак» вырвал победу у «Оренбурга» в первом туре РПЛ
- В ДТП в Самарской области погибли три человека
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru