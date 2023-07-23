Стрелкова поместили в СИЗО «Лефортово»

По его словам, Стрелков находится в двухместной камере с телевизором и холодильником.

Комментировать условия содержания в СИЗО Стрелков отказался. Признаков морального и физического давления на него не выявлено, отметил Мельников.

Мещанский суд Москвы в пятницу отправил Стрелкова под стражу до 18 сентября по делу о призывах к экстремизму в интернете. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает «Радиоточка НСН».

