«Учит глупости»: Трамп призвал лишить Гарвард федерального финансирования
Гарвардский университет «сбился с пути» и больше «не может считаться приличным местом обучения». Об этом в своей соцсети Truth Social заявил президент США Дональд Трамп.
По его мнению, работающие в вузе радикальные левые и другие лица способны научить студентов «лишь неудачам».
«Гарвард - это шутка, он учит ненависти и глупости и не должен получать федеральное финансирование», - написал он.
Глава Белого дома также призвал больше не включать вуз в списки величайших университетов и колледжей мира.
Ранее работающие в Гарварде профессоры подали в суд на администрацию Трампа из-за планов пересмотреть финансирование вуза, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru