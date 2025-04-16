«Учит глупости»: Трамп призвал лишить Гарвард федерального финансирования

По его мнению, работающие в вузе радикальные левые и другие лица способны научить студентов «лишь неудачам».

«Гарвард - это шутка, он учит ненависти и глупости и не должен получать федеральное финансирование», - написал он.

Глава Белого дома также призвал больше не включать вуз в списки величайших университетов и колледжей мира.

Ранее работающие в Гарварде профессоры подали в суд на администрацию Трампа из-за планов пересмотреть финансирование вуза, сообщает RT.

