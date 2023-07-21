Соратник Стрелкова Алкснис связал его задержание с мятежом ЧВК «Вагнер»
21 июля 202315:12
Полковник ВВС в отставке Виктор Алкснис в разговоре с «Газетой.Ru» не удивился задержанию его соратника по «Клубу рассерженных патриотов» Игоря Стрелкова.
По его словам, Стрелков был «первым в списке» после мятежа ЧВК «Вагнер». Алкснис назвал назвал экс-министра обороны ДНР и Владимира Квачкова патриотами, которые поддерживали спецоперацию на Украине, но были недовольны ее ходом.
«Если Квачков — просто административное дело, то Стрелков — это уже уголовная статья, экстремизм», - сказал Алкснис.
Ранее днем политолог Константин Калачев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» выразил мнение, что Стрелков отделается условным сроком, если согласится «замолчать».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru