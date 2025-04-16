Задержан экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов
Бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова задержали правоохранители утром 16 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Вместе с ним задержали и его бывшего первого заместителя Дедова.
По данным Telegram-канала Mash, против него дал показания бывший гендиректор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин, который был арестован по делу о хищении при строительстве фортификаций в регионе. Сумма ущерба оценивается в 173 млн бюджетных средств.
По информации Следственного комитета (СК), оба мужчины много лет работали вместе и познакомились в Москве, когда Смирнов был первым замгендиректора Фонда капремонта многоквартирных домов, а Лукин - замначальника Мосжилинспекции. В последствии оба перебрались работать в Курскую область.
Сам Лукин был задержан 20 декабря 2024 года. В тот же месяц Смирнова вызывали на допрос в СК РФ, после чего ему стало плохо с сердцем и он был госпитализирован в кардиоцентр, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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