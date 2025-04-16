АТОР проверяет данные о вынужденном переселении сотен туристов из РФ в Египте
Ассоциация туроператоров России (ФТОР) проводит проверку информации о вынужденном переселении более 300 российских туристов в Египте в другие отели. Об этом со ссылкой на организацию сообщает сайт aif.ru.
Согласно появившимся в СМИ публикациям, туристы из РФ пожаловались на антисанитарию в отеле White Valley Palace в Хургаде. Она заявили журналистам о неубранных номерах, периодических отключениях электроэнергии и неработающем Wi-Fi.
«Выясняем обстоятельства... Туроператоры на связи с туристами и принимающей стороной», – указали в АТОР.
Ранее юрист по гражданским делам Алла Георгиева заявила, что за ненадлежащую готовность отеля в Хургаде к приёму туристов материальную ответственность будет нести туроператор, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru