АТОР проверяет данные о вынужденном переселении сотен туристов из РФ в Египте

Согласно появившимся в СМИ публикациям, туристы из РФ пожаловались на антисанитарию в отеле White Valley Palace в Хургаде. Она заявили журналистам о неубранных номерах, периодических отключениях электроэнергии и неработающем Wi-Fi.

«Выясняем обстоятельства... Туроператоры на связи с туристами и принимающей стороной», – указали в АТОР.

Ранее юрист по гражданским делам Алла Георгиева заявила, что за ненадлежащую готовность отеля в Хургаде к приёму туристов материальную ответственность будет нести туроператор, сообщает RT.