США и Украина подпишут меморандум по соглашению об ископаемых

По её словам, технические команды Киева и Вашингтона «очень основательно поработали», а юристы «сделали правильные акценты в проекте соглашения».

«Мы договорились с американской стороной зафиксировать этот позитив в соответствующем меморандуме о намерениях», - написала Свириденко, добавив, что оформление соглашения завершится в ближайшее время.

Ранее в СМИ появилась информация, что США смягчили требования к Украине по возмещению средств, выделенных на поддержку Киеву, снизив сумму до примерно 100 млрд долларов, напоминает RT.

