США и Украина подпишут меморандум по соглашению об ископаемых
Украине и США удалось добится прогресса в работе по соглашению о полезных ископаемых. Об этом в своих соцсетях заявила глава украинского Минэкономики Юлия Свириденко.
По её словам, технические команды Киева и Вашингтона «очень основательно поработали», а юристы «сделали правильные акценты в проекте соглашения».
«Мы договорились с американской стороной зафиксировать этот позитив в соответствующем меморандуме о намерениях», - написала Свириденко, добавив, что оформление соглашения завершится в ближайшее время.
Ранее в СМИ появилась информация, что США смягчили требования к Украине по возмещению средств, выделенных на поддержку Киеву, снизив сумму до примерно 100 млрд долларов, напоминает RT.
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