Стрелков вызвал Соловьева на публичные дебаты

Экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков вызвал телеведущего Владимира Соловьева на публичные дебаты, о чем заявил в своем Telegram-канале.

По словам Стрелкова, Соловьев «обильно и неудержимо оболгал» его в эфире своей программы.

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Стрелков заявил, что готов дебатировать с Соловьевым на нейтральной площадке в прямом эфире с дополнительной записью нейтральными операторами.

Он добавил, что не рассчитывает на ответ, так как Соловьев вряд ли рискнет своей репутацией.

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в разговоре с НСН рассказал, что с самого начала своего прибытия в зону спецоперации подразделения армии ДНР не выполнили обязательства и не зачислили его в вооруженные силы, в связи с чем его пребывание там было незаконным.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТеледебатыВладимир СоловьевИгорь Стрелков
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