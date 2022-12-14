Стрелков вызвал Соловьева на публичные дебаты

Стрелков заявил, что готов дебатировать с Соловьевым на нейтральной площадке в прямом эфире с дополнительной записью нейтральными операторами.

Он добавил, что не рассчитывает на ответ, так как Соловьев вряд ли рискнет своей репутацией.

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в разговоре с НСН рассказал, что с самого начала своего прибытия в зону спецоперации подразделения армии ДНР не выполнили обязательства и не зачислили его в вооруженные силы, в связи с чем его пребывание там было незаконным.

