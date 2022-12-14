Стрелков вызвал Соловьева на публичные дебаты
Экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков вызвал телеведущего Владимира Соловьева на публичные дебаты, о чем заявил в своем Telegram-канале.
По словам Стрелкова, Соловьев «обильно и неудержимо оболгал» его в эфире своей программы.
Стрелков заявил, что готов дебатировать с Соловьевым на нейтральной площадке в прямом эфире с дополнительной записью нейтральными операторами.
Он добавил, что не рассчитывает на ответ, так как Соловьев вряд ли рискнет своей репутацией.
Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в разговоре с НСН рассказал, что с самого начала своего прибытия в зону спецоперации подразделения армии ДНР не выполнили обязательства и не зачислили его в вооруженные силы, в связи с чем его пребывание там было незаконным.
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