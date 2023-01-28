Стрелков решил поставить «точку» в своей службе в ЧВК «Вагнер»
Бывший минобороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков отказался воевать в составе ЧВК «Вагнер» после того, как ее основатель Евгений Пригожин раскрыл подробности его службы на Донбассе. Свой ответ Пригожину он опубликовал в Telegram-канале.
Стрелков подтвердил общение по телефону с представителем Пригожина Андреем Трошевым по поводу возможного участия экс-министра в боевых действиях в составе ЧВК «Вагнер». Якобы Стрелков пообещал приехать на личную беседу.
«Однако последнее публичное выступление господина Пригожина, в котором прозвучал поток самой откровенной лжи в мой адрес - полностью исключает возможность моего участия в данной ЧВК. Я не смогу служить под руководством человека, открыто обвинившего меня в предательстве России. Не говоря уже о грязных оскорблениях, которыми эти обвинения сопровождались. Точка», - подчеркнул Стрелков.
Ранее экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, возглавляющий группу советников «Царские волки» в ДНР, также призвал Стрелкова отправиться на Донбасс.
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