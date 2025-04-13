Страстная неделя – 2025: Что можно и нельзя делать накануне Пасхи
В 2025 году Страстная неделя продлится с 14 по 19 апреля включительно. А 20 апреля все верующие отметят великий праздник Пасхи.
Страстная неделя (седмица) – это особый период в церковном календаре и в жизни каждого православного христианина. Это предшествующая Пасхе неделя, которая длится шесть дней (с понедельника по субботу).
В 2025 году Страстная неделя продлится с 14 по 19 апреля включительно. А 20 апреля все верующие отметят великий праздник Пасхи.
ИСТОРИЯ И ДУХОВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
В Страстную неделю Церковь призывает оставить мирскую суету, погружаться в события, которые случились с Христом. НСН рассказывает, как ее провести правильно.
В это время вспоминаются события последних дней жизни Иисуса Христа, распятие и погребение. В храмах в эти дни совершаются особые служения, чтобы духовно проживать трудный период вместе со Христом. Это помогает верующим осознать, что делал Иисус для них.
Это время особого духовного размышления, внимания к своему внутреннему миру, переосмысления своего отношения ко всему происходящему в жизни.
Почему неделю называют Страстной
Название седмицы говорит о том, что верующие вспоминают страдания (Страсти) Христа:
· предательство учеником Иудой
· одиночество и молитву в Гефсиманском саду
· арест и несправедливое осуждение Христа на смерть
· отречение от Него самых близких учеников
· Крестный путь – дорога с Крестом на спине на Голгофу
· распятие и смерть на Кресте
· погребение и трехдневное сошествие Христа в ад
А Воскресение Христа отмечается Пасхой.
Каждый день Страстной недели подробно описан в Евангелии, у каждого из них особый духовный смысл, что формирует календарь Страстной недели.
Великий понедельник
Первый день Страстной недели посвящен памяти ветхозаветного патриарха Иосифа. Иосиф – это как раз прообраз страдающего Христа, патриарха продали в рабство в Египет его собственные братья. Эта история описана в Библии, верующие вспоминают ее в этот день.
Также вспоминают в этот день причту о проклятии бесплодной смоковницы. Это дерево с листвой и без плодов символизирует душу человека без духовных плодов – истинного покаяния, веры, молитвы, а также добрых дел.
Главный смысл это дня – возвещение о страданиях Христа.
Великий вторник
В этот день верующие обращаются к следующим притчам Христа: о дани кесарю и о воскресении мёртвых, о Страшном суде и кончине мира, о десяти девах и о талантах.
Великая среда
Среда – это день предания на суд, страдания и смерть Христа.
Третий страстной день посвящен двум событиям — обеду в доме фарисея Симона и предательству Иуды. Богослужебные тексты противопоставляют блудницу, которая помазала ноги Христу благовонным миром, и ученика, соблазнившегося деньгами и выдавшего Учителя врагам (он продал Христа за сребреников).
По одной из версий, Иуде вручили 30 тетрадрахм, которые содержали примерно по 16 г серебра. Всего в этих монетах содержалось около 480 г драгоценного металла. В 2024 году его стоимость составляла примерно 430 долларов. Точных данных на этот счет нет.
Великий четверг
Четверг считается одним из ключевых дней Страстной недели, именно в этот день было установлено таинство причащения. Великий четверг еще называют Чистым.
В Великий Четверг вспоминается Тайная вечеря, последняя трапеза Иисуса Христа с учениками перед Его страданиями и смертью.
В этот день традиционно принято убираться дома, наводить порядок в делах и на рабочем месте.
Великая пятница
Великая (или Страстная) пятница - это последний день земной жизни Спасителя. Этот день начался для Него с ночного допроса у первосвященника Каиафы, сопровождавшегося изощренными издевательствами и избиением.
Для христиан это самый скорбный день, когда распяли Спасителя.
В храмах совершается уникальное богослужение: духовенство выносит на поклонение верующим плащаницу — икону, изображающую лежащего в гробу Спасителя. В разных приходах существуют свои традиции, поэтому необходимо в каждом храме узнавать время начала богослужения. Это одно из самых особенных богослужений.
Великая суббота
Великая Суббота — это день, когда Иисус Христос, умерев по человеческому естеству, нисходил в ад, чтобы вывести из него праведников.
В этот день последний раз в году служится Божественная литургия святителя Василия Великого, во время которой, перед чтением Евангелия, происходит переоблачение духовенства из черных риз в белые.
Это символ того, что Христос своею смертью упразднил, аннулировал неотвратимость человеческой смертности.
Таким образом, богослужение Великой Субботы уже прославляет Воскресение Христа, плавно перетекая в главный православный праздник.
ЧТО МОЖНО И НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ, КАК ПОСТИТЬСЯ
Считается, что в эти дни нельзя ссориться, сквернословить, а также петь и танцевать, так как это особенный глубокий период в жизни верующего человека.
На Страстную неделю приходится самый строгий пост в году. Некоторые верующие соблюдают только его, если по каким-то причинам не могли поститься до этого в Великий пост.
По монашескому уставу с понедельника по пятницу едят только хлеб, овози, фрукты, орехи. А Страстная пятница считается днем скорби, когда верующие отказываются от еды вовсе.
Обывателям разрешается есть также крупы, грибы, мед, морепродукты (кроме рыбы и икры). При этом под запретом мясо, яйца и молочные продукты. В Страстную субботу позволяется пища с растительным маслом.
На протяжении всей Страстной недели можно печь куличи, пасхи, а также красить яйца. Освящают яйца с куличами и пасхами в Страстную субботу, после литургии, начиная с 11-12 часов дня и до 7-8.
Выход из поста должен быть максимально мягким для организма, поэтому не стоит злоупотреблять такой калорийной и тяжелой пищей, как кулич. Есть категории граждан, которым кулич разрешается в минимальных количествах или с ограничениями, предупредила врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиники» Оксана Михалева.
По словам врача, выход из поста следует начать с яиц и творожной пасхи – это менее калорийные продукты, которые легче усвоятся. Кулич же по своему составу является десертом и часто наполнятся орехами, цукатами, шоколадом, глазурью, за счет чего обладает высоким гликемическим и инсулиновым индексом. Людям, которые имеют лишний вес, а также диабет и атеросклероз разрешается не более 100-150 граммов в день. Здоровым людям допустимо до 300 граммов кулича.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Подросток хотел устроить взрыв в здании школы в Донецке
- СМИ: ВСУ в несколько раз нарастили количество БПЛА «Баба-яга» в Белгородской области
- Трамп заявил, что переговоры по Ирану идут хорошо
- Мошенники под предлогом диспансеризации взламывают «Госуслуги»
- «Доказать делом, либо заткнуться»: Трамп прокомментировал прогресс урегулирования на Украине
- Дмитриев прокомментировал пост NASA о Гагарине
- Россиян предупредили о штрафах за повреждение вербы
- Подростка в США заподозрили в убийстве родителей ради покушения на Трампа
- Симоньян: Зеленский стал зависим от наркотиков
- Мерц заявил, что не следует недооценивать выносливость России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru