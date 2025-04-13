Почему неделю называют Страстной

Название седмицы говорит о том, что верующие вспоминают страдания (Страсти) Христа:

· предательство учеником Иудой

· одиночество и молитву в Гефсиманском саду

· арест и несправедливое осуждение Христа на смерть

· отречение от Него самых близких учеников

· Крестный путь – дорога с Крестом на спине на Голгофу

· распятие и смерть на Кресте

· погребение и трехдневное сошествие Христа в ад

А Воскресение Христа отмечается Пасхой.

Каждый день Страстной недели подробно описан в Евангелии, у каждого из них особый духовный смысл, что формирует календарь Страстной недели.

Великий понедельник

Первый день Страстной недели посвящен памяти ветхозаветного патриарха Иосифа. Иосиф – это как раз прообраз страдающего Христа, патриарха продали в рабство в Египет его собственные братья. Эта история описана в Библии, верующие вспоминают ее в этот день.

Также вспоминают в этот день причту о проклятии бесплодной смоковницы. Это дерево с листвой и без плодов символизирует душу человека без духовных плодов – истинного покаяния, веры, молитвы, а также добрых дел.

Главный смысл это дня – возвещение о страданиях Христа.

Великий вторник

В этот день верующие обращаются к следующим притчам Христа: о дани кесарю и о воскресении мёртвых, о Страшном суде и кончине мира, о десяти девах и о талантах.

Великая среда

Среда – это день предания на суд, страдания и смерть Христа.

Третий страстной день посвящен двум событиям — обеду в доме фарисея Симона и предательству Иуды. Богослужебные тексты противопоставляют блудницу, которая помазала ноги Христу благовонным миром, и ученика, соблазнившегося деньгами и выдавшего Учителя врагам (он продал Христа за сребреников).

По одной из версий, Иуде вручили 30 тетрадрахм, которые содержали примерно по 16 г серебра. Всего в этих монетах содержалось около 480 г драгоценного металла. В 2024 году его стоимость составляла примерно 430 долларов. Точных данных на этот счет нет.

Великий четверг

Четверг считается одним из ключевых дней Страстной недели, именно в этот день было установлено таинство причащения. Великий четверг еще называют Чистым.

В Великий Четверг вспоминается Тайная вечеря, последняя трапеза Иисуса Христа с учениками перед Его страданиями и смертью.

В этот день традиционно принято убираться дома, наводить порядок в делах и на рабочем месте.