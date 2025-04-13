Страстная неделя – 2025: Что можно и нельзя делать накануне Пасхи

В 2025 году Страстная неделя продлится с 14 по 19 апреля включительно. А 20 апреля все верующие отметят великий праздник Пасхи.

Страстная неделя (седмица) – это особый период в церковном календаре и в жизни каждого православного христианина. Это предшествующая Пасхе неделя, которая длится шесть дней (с понедельника по субботу).

В 2025 году Страстная неделя продлится с 14 по 19 апреля включительно. А 20 апреля все верующие отметят великий праздник Пасхи.

ИСТОРИЯ И ДУХОВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

В Страстную неделю Церковь призывает оставить мирскую суету, погружаться в события, которые случились с Христом. НСН рассказывает, как ее провести правильно.

В это время вспоминаются события последних дней жизни Иисуса Христа, распятие и погребение. В храмах в эти дни совершаются особые служения, чтобы духовно проживать трудный период вместе со Христом. Это помогает верующим осознать, что делал Иисус для них.

Это время особого духовного размышления, внимания к своему внутреннему миру, переосмысления своего отношения ко всему происходящему в жизни.

ФОТО: РИА Новости

Почему неделю называют Страстной

Название седмицы говорит о том, что верующие вспоминают страдания (Страсти) Христа:

· предательство учеником Иудой

· одиночество и молитву в Гефсиманском саду

· арест и несправедливое осуждение Христа на смерть

· отречение от Него самых близких учеников

· Крестный путь – дорога с Крестом на спине на Голгофу

· распятие и смерть на Кресте

· погребение и трехдневное сошествие Христа в ад

А Воскресение Христа отмечается Пасхой.

Каждый день Страстной недели подробно описан в Евангелии, у каждого из них особый духовный смысл, что формирует календарь Страстной недели.

Великий понедельник

Первый день Страстной недели посвящен памяти ветхозаветного патриарха Иосифа. Иосиф – это как раз прообраз страдающего Христа, патриарха продали в рабство в Египет его собственные братья. Эта история описана в Библии, верующие вспоминают ее в этот день.

Также вспоминают в этот день причту о проклятии бесплодной смоковницы. Это дерево с листвой и без плодов символизирует душу человека без духовных плодов – истинного покаяния, веры, молитвы, а также добрых дел.

Главный смысл это дня – возвещение о страданиях Христа.

Великий вторник

В этот день верующие обращаются к следующим притчам Христа: о дани кесарю и о воскресении мёртвых, о Страшном суде и кончине мира, о десяти девах и о талантах.

Великая среда

Среда – это день предания на суд, страдания и смерть Христа.

Третий страстной день посвящен двум событиям — обеду в доме фарисея Симона и предательству Иуды. Богослужебные тексты противопоставляют блудницу, которая помазала ноги Христу благовонным миром, и ученика, соблазнившегося деньгами и выдавшего Учителя врагам (он продал Христа за сребреников).

По одной из версий, Иуде вручили 30 тетрадрахм, которые содержали примерно по 16 г серебра. Всего в этих монетах содержалось около 480 г драгоценного металла. В 2024 году его стоимость составляла примерно 430 долларов. Точных данных на этот счет нет.

Великий четверг

Четверг считается одним из ключевых дней Страстной недели, именно в этот день было установлено таинство причащения. Великий четверг еще называют Чистым.

В Великий Четверг вспоминается Тайная вечеря, последняя трапеза Иисуса Христа с учениками перед Его страданиями и смертью.

В этот день традиционно принято убираться дома, наводить порядок в делах и на рабочем месте.

ФОТО: РИА Новости

Великая пятница

Великая (или Страстная) пятница - это последний день земной жизни Спасителя. Этот день начался для Него с ночного допроса у первосвященника Каиафы, сопровождавшегося изощренными издевательствами и избиением.

Для христиан это самый скорбный день, когда распяли Спасителя.

В храмах совершается уникальное богослужение: духовенство выносит на поклонение верующим плащаницу — икону, изображающую лежащего в гробу Спасителя. В разных приходах существуют свои традиции, поэтому необходимо в каждом храме узнавать время начала богослужения. Это одно из самых особенных богослужений.

Великая суббота

Великая Суббота — это день, когда Иисус Христос, умерев по человеческому естеству, нисходил в ад, чтобы вывести из него праведников.

В этот день последний раз в году служится Божественная литургия святителя Василия Великого, во время которой, перед чтением Евангелия, происходит переоблачение духовенства из черных риз в белые.

Это символ того, что Христос своею смертью упразднил, аннулировал неотвратимость человеческой смертности.

Таким образом, богослужение Великой Субботы уже прославляет Воскресение Христа, плавно перетекая в главный православный праздник.

ФОТО: РИА Новости

ЧТО МОЖНО И НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ, КАК ПОСТИТЬСЯ

Считается, что в эти дни нельзя ссориться, сквернословить, а также петь и танцевать, так как это особенный глубокий период в жизни верующего человека.

На Страстную неделю приходится самый строгий пост в году. Некоторые верующие соблюдают только его, если по каким-то причинам не могли поститься до этого в Великий пост.

По монашескому уставу с понедельника по пятницу едят только хлеб, овози, фрукты, орехи. А Страстная пятница считается днем скорби, когда верующие отказываются от еды вовсе.

Обывателям разрешается есть также крупы, грибы, мед, морепродукты (кроме рыбы и икры). При этом под запретом мясо, яйца и молочные продукты. В Страстную субботу позволяется пища с растительным маслом.

На протяжении всей Страстной недели можно печь куличи, пасхи, а также красить яйца. Освящают яйца с куличами и пасхами в Страстную субботу, после литургии, начиная с 11-12 часов дня и до 7-8.

Выход из поста должен быть максимально мягким для организма, поэтому не стоит злоупотреблять такой калорийной и тяжелой пищей, как кулич. Есть категории граждан, которым кулич разрешается в минимальных количествах или с ограничениями, предупредила врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиники» Оксана Михалева.

По словам врача, выход из поста следует начать с яиц и творожной пасхи – это менее калорийные продукты, которые легче усвоятся. Кулич же по своему составу является десертом и часто наполнятся орехами, цукатами, шоколадом, глазурью, за счет чего обладает высоким гликемическим и инсулиновым индексом. Людям, которые имеют лишний вес, а также диабет и атеросклероз разрешается не более 100-150 граммов в день. Здоровым людям допустимо до 300 граммов кулича.

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ФОТО: РИА Новости
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