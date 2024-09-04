«Страшный дефицит!»: Учителя пожаловались на подготовку школ к урокам труда

Дмитрий Казаков заявил НСН, что отсутствие материально-технической базы и специалистов может помешать проводить олимпиады по труду. 

Отсутствие материально-технической базы и специалистов может помешать проводить олимпиады по труду, в школах не хватает подготовки и в целом для проведения уроков по этому предмету, заявил НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков.

В России появится школьная олимпиада по «Труду», приказ подписали в Минпросвещении. Он будет действовать с этого учебного года. Всероссийская школьная Олимпиада будет затрагивать разные профили. Среди них будут «Культура дома, дизайн и технология», «Техника, технология и техническое творчество», «Информационная безопасность», а также «Робототехника». Казаков рассказал, что может помешать проводить подобные олимпиады.

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«В целом в олимпиаде ничего плохого нет, вопрос в насыщении учебного процесса. Вопрос в том, где взять ресурсы для подготовки этой олимпиады и технические вещи, чтобы вообще уроки вести. Зачастую просто нет материально-технической базы, это может привести к профанации очередной», - предупредил он.

По его словам, в школах, например, не хватает специалистов по направлению «Робототехника», дефицит учителей сегодня «страшный», этим нужно заниматься в первую очередь.

«Например, «Робототехника» - это очень хорошее направление, но где взять специалистов, которые будут это направление в школе вести, где взять оборудование? Положение придумать просто, а реализовать сложнее. В школе страшный дефицит учителей, об этом нужно подумать в первую очередь. Я не видел в обычных школах хорошие технологические кабинеты, этим всем нужно заниматься. А в целом понятно, что навык гвозди забивать полезен не только мальчикам, но и девочкам», - рассказал собеседник НСН.

Ранее заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург назвал глупостью гендерное разделение уроков труда, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Фомичев
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