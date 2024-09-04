«Страшный дефицит!»: Учителя пожаловались на подготовку школ к урокам труда

«В целом в олимпиаде ничего плохого нет, вопрос в насыщении учебного процесса. Вопрос в том, где взять ресурсы для подготовки этой олимпиады и технические вещи, чтобы вообще уроки вести. Зачастую просто нет материально-технической базы, это может привести к профанации очередной», - предупредил он.

По его словам, в школах, например, не хватает специалистов по направлению «Робототехника», дефицит учителей сегодня «страшный», этим нужно заниматься в первую очередь.

«Например, «Робототехника» - это очень хорошее направление, но где взять специалистов, которые будут это направление в школе вести, где взять оборудование? Положение придумать просто, а реализовать сложнее. В школе страшный дефицит учителей, об этом нужно подумать в первую очередь. Я не видел в обычных школах хорошие технологические кабинеты, этим всем нужно заниматься. А в целом понятно, что навык гвозди забивать полезен не только мальчикам, но и девочкам», - рассказал собеседник НСН.

Ранее заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург назвал глупостью гендерное разделение уроков труда, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

