«Страшнее COVID-19»: Мясников предупредил, что корь приводит к слабоумию

«Вспышки кори по-прежнему наступают даже в благополучных странах – Германии, Греции, США, России. У меня лично врачи попадают в реанимацию с корью, я заставляю всех прививаться. Корь – это очень серьезное заболевание, страшнее, чем коронавирус, так как последствия могут быть очень серьезными, вплоть до слабоумия. Она очень заразна. Если больной человек был в помещении, через три часа пришел непривитый туда – и заразился. Заразность стопроцентная. Должна быть постоянная просветительская работа»,- рассказал он.

Также Мясников напомнил, что и из-за коклюша врачи бьют тревогу.

«А коклюш уже давно в мире вышел на одно из первых мест по причинам хронического кашля. Люди просто не понимают, как это серьезно. Врачи бьют тревогу уже много лет», - добавил собеседник НСН.

Россия, вероятно, стоит на пороге эпидемии коклюша и кори, заявил ранее завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетесов «Радиоточке НСН».



