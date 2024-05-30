«Страшнее COVID-19»: Мясников предупредил, что корь приводит к слабоумию
Александр Мясников заявил НСН, что вспышки кори по-прежнему наступают даже в благополучных странах – Германии, Греции, США и России.
Корь сегодня по-прежнему встречается даже в самых развитых странах, а по последствиям она «страшнее» коронавируса, заявил НСН врач и телеведущий Александр Мясников.
Ранее доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус заявил в пресс-центре НСН о росте заболеваемости корью и коклюшем в России. По его словам, от кори стали реже прививаться, а от коклюша помогают уже не все вакцины. По данным Всемирной организации здравоохранения, Россия в 2024 году вошла в топ-3 в мире по заболеваемости корью, уступив только Казахстану и Азербайджану.
«Вспышки кори по-прежнему наступают даже в благополучных странах – Германии, Греции, США, России. У меня лично врачи попадают в реанимацию с корью, я заставляю всех прививаться. Корь – это очень серьезное заболевание, страшнее, чем коронавирус, так как последствия могут быть очень серьезными, вплоть до слабоумия. Она очень заразна. Если больной человек был в помещении, через три часа пришел непривитый туда – и заразился. Заразность стопроцентная. Должна быть постоянная просветительская работа»,- рассказал он.
Также Мясников напомнил, что и из-за коклюша врачи бьют тревогу.
«А коклюш уже давно в мире вышел на одно из первых мест по причинам хронического кашля. Люди просто не понимают, как это серьезно. Врачи бьют тревогу уже много лет», - добавил собеседник НСН.
Россия, вероятно, стоит на пороге эпидемии коклюша и кори, заявил ранее завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетесов «Радиоточке НСН».
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