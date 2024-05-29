Роспотребнадзор из-за кори опечатал частную школу в Москве

В ведомстве указали, что в ходе эпидемиологического расследования было установлено, что у компании ООО «Прешкола», которая управляла учебным заведением, нет санитарно-эпидемиологического заключения на данный вид деятельности. При этом школа расположена на первом этаже жилого многоквартирного дома, что нарушает установленные нормы.

Также в Роспотребнадзоре отметили, что медицинское обслуживание учащихся не осуществляется, а один из сотрудников учебного заведения отказался делать прививку от кори, о чём в его личной медкнижке имеется соответствующая запись.

«Материалы проверки переданы в Преображенский районный суд города Москвы для решения вопроса об административном приостановлении деятельности», - заключили в ведомстве.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали неблагополучной ситуацию по кори в Челябинской области, где за первые четыре месяца 2024 года число заболевших увеличилось в 3,2 раза по сравнению с тем же периодом 2023 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

