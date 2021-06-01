Страны, возобновляющие авиасообщение с РФ, не откроются для туристов

Туристы из России не смогут отправиться в Австрию, Венгрию, Люксембург, Ливан и Маврикий, несмотря на возобновление авиационного сообщения России с этими странами с 10 июня. Попасть туда получится только у отдельных категорий граждан. Такое уточнение появилось на сайте ассоциации туроператоров России.

В АТОР, в частности, уточнили, что Австрия, Венгрия и Люксембург всё ещё закрыты для посещения россиянами. Ливан — немассовое туристическое направление, кроме того, из-за ограниченного числа рейсов билеты в эту страну будут очень дорогими.

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Ранее стало известно, что Россия продлила временный запрет на полёты в Турцию и Танзанию до 21 июня в связи со сложной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу в них, отмечает Ura.ru. При этом решено не продлевать авиасообщение с Великобританией. Оно возобновится со 2 июня, заявлено три рейса в неделю Москва — Лондон.

Кроме того, с 10 июня увеличится число рейсов с Грецией, Азербайджаном, Арменией, Катаром, Узбекистаном, Таджикистаном, Египтом, Сербией, Белоруссией и Германией.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:КоронавирусТуристыАвиасообщение
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