Страны, возобновляющие авиасообщение с РФ, не откроются для туристов

Туристы из России не смогут отправиться в Австрию, Венгрию, Люксембург, Ливан и Маврикий, несмотря на возобновление авиационного сообщения России с этими странами с 10 июня. Попасть туда получится только у отдельных категорий граждан. Такое уточнение появилось на сайте ассоциации туроператоров России.

В АТОР, в частности, уточнили, что Австрия, Венгрия и Люксембург всё ещё закрыты для посещения россиянами. Ливан — немассовое туристическое направление, кроме того, из-за ограниченного числа рейсов билеты в эту страну будут очень дорогими.