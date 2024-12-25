Страховщики РФ предложили расширить тарифы ОСАГО
Российские страховщики РФ предлагают расширить тарифы по ОСАГО, сообщают «Известия» со ссылкой на главу Всероссийского союза страховщиков и Российского союза автостраховщиков Евгения Уфимцева.
По его словам, речь идет об установлении только лимита для максимальной стоимости полиса. Для аварийных водителей уже не хватает действующих порогов. «Мы хотим продолжения реформы по индивидуализации тарифов, иначе цена будет расти не только для рискованных автовладельцев, но и для всех остальных», — указал Уфимцев.
Отмечается, что рынок созрел, и госорганы могут его контролировать, поэтому злоупотреблений появиться не должно.
Ранее в Госдуме предложили изменить правила компенсационных выплат по ОСАГО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru