Страховщики РФ предложили расширить тарифы ОСАГО

Российские страховщики РФ предлагают расширить тарифы по ОСАГО, сообщают «Известия» со ссылкой на главу Всероссийского союза страховщиков и Российского союза автостраховщиков Евгения Уфимцева.

СМИ: В России намерены разрешить ремонт подержанными запчастями по ОСАГО

По его словам, речь идет об установлении только лимита для максимальной стоимости полиса. Для аварийных водителей уже не хватает действующих порогов. «Мы хотим продолжения реформы по индивидуализации тарифов, иначе цена будет расти не только для рискованных автовладельцев, но и для всех остальных», — указал Уфимцев.

Отмечается, что рынок созрел, и госорганы могут его контролировать, поэтому злоупотреблений появиться не должно.

Ранее в Госдуме предложили изменить правила компенсационных выплат по ОСАГО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:АвтомобилистыАвтострахованиеОСАГО

Горячие новости

Все новости

партнеры