Страховщики назвали самые угоняемые авто в России

Самыми угоняемыми автомобилями в этом году стали модели корейских и японских брендов Kia, Hyundai и Toyota. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные нескольких страховых компаний.

Также страховщики назвали среди наиболее часто угоняемых машин премиальную японскую марку Lexus, а также Mitsubishi.