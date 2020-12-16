Страховщики назвали самые угоняемые авто в России

Самыми угоняемыми автомобилями в этом году стали модели корейских и японских брендов Kia, Hyundai и Toyota. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные нескольких страховых компаний.

Также страховщики назвали среди наиболее часто угоняемых машин премиальную японскую марку Lexus, а также Mitsubishi.

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Отмечается, что лишь треть угоняемых у россиян автомобилей застрахована, а частота угонов застрахованных транспортных средств в среднем по рынку составляет 0,16%.

По словам экспертов, чаще всего злоумышленники угоняют автомобили с парковок крупных торговых центров, а также поблизости с промышленными зонами и в спальных районах.

Председатель координационного совета межрегионального профсоюза «Таксист», член общественного совета при Минтрансе Андрей Попков в беседе с URA.RU рассказал, что нужно сделать, чтобы автомобиль не угнали.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УгонАвтомобиль
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