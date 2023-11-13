СМИ: Охрана внучки Байдена открыла огонь по угонщикам

Уточняется, что инцидент произошёл в районе Джорджтаун в Вашингтоне возле дома внучки президента США Наоми Байден. По данным канала, агенты службы заметили предположительно трёх лиц, пытавшихся разбить окно припаркованного правительственного автомобиля.

По данным ведомства, одному из федеральных агентов пришлось открыть огонь из служебного оружия. Злоумышленникам удалось скрыться с места преступления, в настоящее время они объявлены в розыск.

«Угрозы для кого-либо из охраняемых лиц не было», - указала Секретная служба в своих соцсетях.

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