СМИ: Охрана внучки Байдена открыла огонь по угонщикам

Агенты Секретной службы США открыли огонь по подозрительным лицам, которые пытались взломать автомобиль, сообщает телеканал ABC.

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Уточняется, что инцидент произошёл в районе Джорджтаун в Вашингтоне возле дома внучки президента США Наоми Байден. По данным канала, агенты службы заметили предположительно трёх лиц, пытавшихся разбить окно припаркованного правительственного автомобиля.

По данным ведомства, одному из федеральных агентов пришлось открыть огонь из служебного оружия. Злоумышленникам удалось скрыться с места преступления, в настоящее время они объявлены в розыск.

«Угрозы для кого-либо из охраняемых лиц не было», - указала Секретная служба в своих соцсетях.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с запуском комплексов фотовидеофиксаци число автоугонов в столице сократилось на 93%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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