Страховку в случае смерти на работе хотят увеличить до 2 миллионов рублей

Минтруд предложил поднять размер страховки в случае смерти на производстве с 1 до 2 миллионов рублей. Сейчас документ проходит обсуждение на портале проектов нормативных актов.

В министерстве обратили внимание, что несмотря на инфляционные процессы, размер единовременной страховой выплаты остается неизменным с 2014 года и составляет 1 миллион рублей. При этом есть категории лиц в случае их смерти семьи получают 2 миллиона рублей. В ведомстве считают, что нужно уравнять получателей страховки.

Ранее сообщалось, что наследников защитят от взыскания долга в случае смерти заемщика.



