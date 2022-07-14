Страховку в случае смерти на работе хотят увеличить до 2 миллионов рублей
Минтруд предложил поднять размер страховки в случае смерти на производстве с 1 до 2 миллионов рублей. Сейчас документ проходит обсуждение на портале проектов нормативных актов.
В министерстве обратили внимание, что несмотря на инфляционные процессы, размер единовременной страховой выплаты остается неизменным с 2014 года и составляет 1 миллион рублей. При этом есть категории лиц в случае их смерти семьи получают 2 миллиона рублей. В ведомстве считают, что нужно уравнять получателей страховки.
Ранее сообщалось, что наследников защитят от взыскания долга в случае смерти заемщика.
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