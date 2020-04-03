Страховку от коронавируса назвали мерой успокоения россиян

Российские страховщики начали предлагать программы страхования от коронавируса. Как утверждается, уже тысячи россиян приобрели такую страховку, сообщает «Москва 24».

В эфире НСН президент Межрегионального Союза медицинских страховщиков Дмитрий Кузнецов назвал предложение таких программ страхования адекватными сложившейся ситуации. Кроме того, по его словам, такая страховка позволит избавить россиян от части тревог, связанных с коронавирусом.

«Продукты, связанные со страхованием от коронавируса предлагаются на данный момент достаточно адекватными игроками страхового рынка. Это не компании, возникшие неизвестно откуда, а лидеры в рамках ОМС и ДМС. Это нормальный ход со стороны страховых компаний, так как страхование — это инструмент защиты человека от всевозможных финансовых потерь, в том числе связанных с заболеваниями. Так как есть страхи должен появиться некий инструмент, который этот страх сможет снять. И это нормальная реакция рынка с целью успокоить население», - отметил эксперт.



При этом Дмитрий Кузнецов уточнил, что медицинское страхование - не так популярно у россиян, как, например, страхование жилья, поэтому ждать наплыва желающих приобрести полис в связи с коронавирусом не стоит.

За последние сутки в 32 российских регионах был выявлен 601 случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает, оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России.

