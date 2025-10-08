Страховка стала почти обязательной частью турпоездок россиян с детьми

Страховка становится обязательной частью поездки на отдых для россиян. Количество оформленных семейных полисов для выезда за рубеж выросло за три года в два с лишним раза — со 161 тысячи летом 2023 года до почти 350 тысяч в 2025. Среди индивидуальных туристов прирост еще более значительный: с 205 тысяч в 2023 году до 516 тысяч в 2025.

Это показал анализ статистики страхования и бронирований на лето, проведенный компанией «Ингосстрах» с онлайн-сервисом для организации путешествий OneTwoTrip. Исследование также зафиксировало незначительный, но устойчивый рост количества путешествий граждан РФ с детьми.

В подавляющем числе случаев основной риск, который семьи включают в договор, — медицинские расходы (99%). Согласно статистики, за минувшую трехлетку самые частые страховые случаи у туристов вызывали ОРВИ, острые кишечные инфекции, а также травмы.

Совместный опрос, проведенный компаниями, показал, что в среднем 76% путешественников всегда оформляют страховку для выезда за рубеж. Всегда или иногда это делают 90,5% женщин-респондентов и почти 81% мужчин. Всегда страхуются 78% родителей с детьми, без несовершеннолетних это делают почти 72% туристов. При это, когда речь идет об отдыхе с детьми, 90,3% опрошенных считают необходимым оформить полис хотя бы для ребенка.

Как отметил заместитель директора департамента урегулирования убытков розничного бизнеса «Ингосстраха» Дмитрий Кренев, более осознанное отношение россиян к отдыху с детьми делает его не только комфортным, но и безопасным.

«Отдыхающие все чаще включают страховку в обязательный список подготовки к отпуску. В случае наступления страхового случая компания оперативно обеспечивает оказание требуемой медицинской помощи и поддержки. Проинформировать о страховом случае можно по телефону, в мобильном приложении или в личном кабинете на сайте страховщика без необходимости посещения офиса», — пояснил глава департамента.

Согласно анализу статистики, семьи с детьми все чаще выбирают более комфортные условия отдыха: доля бронирований отелей уровня «4–5 звезд» выросла с 44% в 2023 году до более чем 60% в 2025. Турция традиционно сохраняет лидирующую позицию среди направлений для семейного отдыха (60% бронирований в 2025 году). В тройку также входят Египет (13%) и Объединенные Арабские Эмираты (8%).

