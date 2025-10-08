Страховка стала почти обязательной частью турпоездок россиян с детьми
Страховка становится обязательной частью поездки на отдых для россиян. Количество оформленных семейных полисов для выезда за рубеж выросло за три года в два с лишним раза — со 161 тысячи летом 2023 года до почти 350 тысяч в 2025. Среди индивидуальных туристов прирост еще более значительный: с 205 тысяч в 2023 году до 516 тысяч в 2025.
Это показал анализ статистики страхования и бронирований на лето, проведенный компанией «Ингосстрах» с онлайн-сервисом для организации путешествий OneTwoTrip. Исследование также зафиксировало незначительный, но устойчивый рост количества путешествий граждан РФ с детьми.
В подавляющем числе случаев основной риск, который семьи включают в договор, — медицинские расходы (99%). Согласно статистики, за минувшую трехлетку самые частые страховые случаи у туристов вызывали ОРВИ, острые кишечные инфекции, а также травмы.
Совместный опрос, проведенный компаниями, показал, что в среднем 76% путешественников всегда оформляют страховку для выезда за рубеж. Всегда или иногда это делают 90,5% женщин-респондентов и почти 81% мужчин. Всегда страхуются 78% родителей с детьми, без несовершеннолетних это делают почти 72% туристов. При это, когда речь идет об отдыхе с детьми, 90,3% опрошенных считают необходимым оформить полис хотя бы для ребенка.
Как отметил заместитель директора департамента урегулирования убытков розничного бизнеса «Ингосстраха» Дмитрий Кренев, более осознанное отношение россиян к отдыху с детьми делает его не только комфортным, но и безопасным.
«Отдыхающие все чаще включают страховку в обязательный список подготовки к отпуску. В случае наступления страхового случая компания оперативно обеспечивает оказание требуемой медицинской помощи и поддержки. Проинформировать о страховом случае можно по телефону, в мобильном приложении или в личном кабинете на сайте страховщика без необходимости посещения офиса», — пояснил глава департамента.
Согласно анализу статистики, семьи с детьми все чаще выбирают более комфортные условия отдыха: доля бронирований отелей уровня «4–5 звезд» выросла с 44% в 2023 году до более чем 60% в 2025. Турция традиционно сохраняет лидирующую позицию среди направлений для семейного отдыха (60% бронирований в 2025 году). В тройку также входят Египет (13%) и Объединенные Арабские Эмираты (8%).
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госдума денонсировала соглашение между Россией и США по утилизации плутония
- В России покажут фильм «Рокки — это я»
- Чтобы женихи запомнили: Кому нужны красивые даты бракосочетаний
- «Обманывают президента!»: Резкое увеличение экосбора объяснили провалом мусорной реформы
- «Это особенность!»: За «АвтоВАЗ» заступились на фоне проблем с рулем
- Организатора концерта группы «Ленинград» оштрафовали за мат на сцене
- «Это всё спектакль»: Политолог объяснил, почему Нетаньяху критикует США
- «Бред сумасшедшего!»: Михаил Барщевский о пьесах, написанных ИИ
- Востоковед назвал, кого Россия поддержит в африканской войне
- Нобелевскую премию по химии получили разработчики металлорганических каркасов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru