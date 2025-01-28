«Страхи и травмы»: Психолог объяснила, почему невесты сбегают со свадеб
Свадьба – очень волнительный и ответственный день для невесты, поэтому если что-то идет не так, то это может вызвать шок у невесты, а волнение в этот день достигает апогея, что может спровоцировать «побег». Об этом рассказала психолог Дарья Суханова. Ее слова приводит «Газета.Ru».
Не все способны совладать с тревогой во время предсвадебной суеты, отметила Суханова. Помимо прочего, существуют и другие факторы, которые являются причинами феномена «сбежавшей невесты».
Так, в преддверии свадьбы напряжение достигает пика, и если у женщины были вопросы, которые ее волновали и беспокоили до этого дня, то в день бракосочетания они достигают предела. Часто невесты осознают, что брак не решит существующие проблемы, а лишь усугубит их, отметила психолог.
Также свой «вклад» в это могут внести и родственники с неуместными комментариями, отпечаток негативного предыдущего опыта, страх близости и ответственности.
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