«Страхи и травмы»: Психолог объяснила, почему невесты сбегают со свадеб

Свадьба – очень волнительный и ответственный день для невесты, поэтому если что-то идет не так, то это может вызвать шок у невесты, а волнение в этот день достигает апогея, что может спровоцировать «побег». Об этом рассказала психолог Дарья Суханова. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Не все способны совладать с тревогой во время предсвадебной суеты, отметила Суханова. Помимо прочего, существуют и другие факторы, которые являются причинами феномена «сбежавшей невесты».

Так, в преддверии свадьбы напряжение достигает пика, и если у женщины были вопросы, которые ее волновали и беспокоили до этого дня, то в день бракосочетания они достигают предела. Часто невесты осознают, что брак не решит существующие проблемы, а лишь усугубит их, отметила психолог.