Ракова: Более 12 тысяч пар выбрали нетипичные места для заключения брака в Москве

Более 12 тысяч пар поженились на площадках проекта Мэра Москвы «Новые адреса счастья» в 2024 году, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, особой популярность. у молодоженов пользовались башня Око, особняк Спиридонова, гостиница «Националь» и Оперный дом музея-заповедника «Царицыно».

За минувший год было проведено свыше тысячи брачных церемоний между парами, которые оказались в трудной жизненной ситуации. К примеру, столичные ЗАГСы предлагают провести роспись в больнице или на дому.

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ФОТО: мэрия Москвы
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