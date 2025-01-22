Ракова: Более 12 тысяч пар выбрали нетипичные места для заключения брака в Москве

Более 12 тысяч пар поженились на площадках проекта Мэра Москвы «Новые адреса счастья» в 2024 году, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.



По ее словам, особой популярность. у молодоженов пользовались башня Око, особняк Спиридонова, гостиница «Националь» и Оперный дом музея-заповедника «Царицыно».

За минувший год было проведено свыше тысячи брачных церемоний между парами, которые оказались в трудной жизненной ситуации. К примеру, столичные ЗАГСы предлагают провести роспись в больнице или на дому.

