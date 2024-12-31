Стоянов перед Новым годом напомнил россиянам библейскую заповедь

Юрий Стоянов в эфире НСН пожелал соотечественникам покоя, мира и исполнения желаний.

Народный артист России Юрий Стоянов в разговоре с НСН пожелал россиянам жить по заповедям и вернуться от глобальных тревог к будничным заботам.

Артист напомнил главную библейскую заповедь.

«Поздравляю всех с Новым годом! Хочу напомнить главную библейскую заповедь — никогда не желай другому того, чего не желаешь себе. Пожалуйста, помните ее и старайтесь соблюдать это правило», — сказал Стоянов.
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Собеседник НСН также пожелал соотечественникам поскорее забыть о глобальных тревогах и вернуться к повседневным заботам.

«Мы ждем покоя, мира, того, чтобы сбывались наши надежды. Сегодня мы живем тревожно, эти тревоги носят глобальный характер. Очень хочется опять жить теми заботами, какими мы жили раньше», — подытожил он.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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