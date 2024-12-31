Стоянов перед Новым годом напомнил россиянам библейскую заповедь
31 декабря 202421:00
Дмитрий Меньшиков
Юрий Стоянов в эфире НСН пожелал соотечественникам покоя, мира и исполнения желаний.
Народный артист России Юрий Стоянов в разговоре с НСН пожелал россиянам жить по заповедям и вернуться от глобальных тревог к будничным заботам.
Артист напомнил главную библейскую заповедь.
«Поздравляю всех с Новым годом! Хочу напомнить главную библейскую заповедь — никогда не желай другому того, чего не желаешь себе. Пожалуйста, помните ее и старайтесь соблюдать это правило», — сказал Стоянов.
Собеседник НСН также пожелал соотечественникам поскорее забыть о глобальных тревогах и вернуться к повседневным заботам.
«Мы ждем покоя, мира, того, чтобы сбывались наши надежды. Сегодня мы живем тревожно, эти тревоги носят глобальный характер. Очень хочется опять жить теми заботами, какими мы жили раньше», — подытожил он.
Ранее лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин пожелал россиянам найти свой творческий «огонек».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин поздравил россиян с Новым годом
- Алексеенко: ВСУ вновь атаковали больницу в Алешках
- «Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок накрывшего Москву снегопада
- Минздрав: 6 пострадавших в авиакатастрофе в Актау россиян остаются в больницах
- МО: Черноморский флот уничтожил 8 безэкипажных катеров ВСУ
- СМИ: Boeing 737 в Южной Корее разбился из-за сочетания факторов
- СМИ: В 2025 году Украина заключит мирное соглашение с РФ и откажется от ряда земель
- Росавиация: Ограничения на работу аэропорта Махачкалы сняты
- МО: ВС России нанесли удар по пороховому заводу и военному аэродрому на Украине
- СМИ: Хуситы атаковали авианосец США
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru