Гитарист «Чайфа» перед Новым годом пожелал россиянам «сохранить в себе ребёнка»
31 декабря 202420:00
Дмитрий Меньшиков
Владимир Бегунов в эфире НСН пожелал защитникам Родины, находящимся на СВО, поскорее вернуться домой, к своим родным и близким.
Новый год — светлый детский праздник, важно, взрослея, не потерять в себе частицу ребенка, ведь чем она больше, тем интереснее человек. Об этом НСН заявил гитарист рок-группы «Чайф» Владимир Бегунов.
«Дорогие друзья, хочу всех поздравить с наступающим Новым годом! Невзирая на трудности, которые мы, без сомнения, когда-нибудь преодолеем, нельзя забывать, что это прекрасный, детский светлый праздник. Частица ребенка есть в каждом из нас, чем она больше, тем, как правило, интереснее человек. Поздравляю всех интересных людей, желаю здоровья. Тем же, кто сейчас находится на СВО, а также тем, кто ждет своих защитников домой, желаю поскорее воссоединиться», — сказал Бегунов.
Ранее Бегунов рассказал НСН, что уходящий 2024 год запомнился ему поездкой на Байкало-Амурскую магистраль и началом записи важного для группы альбома.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин поздравил россиян с Новым годом
- Алексеенко: ВСУ вновь атаковали больницу в Алешках
- «Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок накрывшего Москву снегопада
- Минздрав: 6 пострадавших в авиакатастрофе в Актау россиян остаются в больницах
- МО: Черноморский флот уничтожил 8 безэкипажных катеров ВСУ
- СМИ: Boeing 737 в Южной Корее разбился из-за сочетания факторов
- СМИ: В 2025 году Украина заключит мирное соглашение с РФ и откажется от ряда земель
- Росавиация: Ограничения на работу аэропорта Махачкалы сняты
- МО: ВС России нанесли удар по пороховому заводу и военному аэродрому на Украине
- СМИ: Хуситы атаковали авианосец США
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru