Гитарист «Чайфа» перед Новым годом пожелал россиянам «сохранить в себе ребёнка»

Новый год — светлый детский праздник, важно, взрослея, не потерять в себе частицу ребенка, ведь чем она больше, тем интереснее человек. Об этом НСН заявил гитарист рок-группы «Чайф» Владимир Бегунов.

«Дорогие друзья, хочу всех поздравить с наступающим Новым годом! Невзирая на трудности, которые мы, без сомнения, когда-нибудь преодолеем, нельзя забывать, что это прекрасный, детский светлый праздник. Частица ребенка есть в каждом из нас, чем она больше, тем, как правило, интереснее человек. Поздравляю всех интересных людей, желаю здоровья. Тем же, кто сейчас находится на СВО, а также тем, кто ждет своих защитников домой, желаю поскорее воссоединиться», — сказал Бегунов.

Ранее Бегунов рассказал НСН, что уходящий 2024 год запомнился ему поездкой на Байкало-Амурскую магистраль и началом записи важного для группы альбома.

