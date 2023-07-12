Стоянка такси и зарядка для электробусов появятся на московском вокзале «Варшавская»
В составе московского городского вокзала «Варшавская» появятся перехватывающая парковка, стоянка такси и зарядка для пяти электробусов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он отметил, что вокзал «Варшавская» создается на базе одноименной станции Большой кольцевой линии метро. По словам Бочкарева, проекты городских вокзалов столицы представляют собой эффективно интегрированную инфраструктуру. Так, с их помощью можно будет в разы уменьшить нагрузку на всю систему общественного транспорта Москвы и обеспечить комфортную пересадку пассажиров.
Со своей стороны, гендиректор «Мипстрой 1» Константин Маслаков рассказал, что сегодня на объекте ведется реконструкция и строительство улично-дорожной сети. По его словам, общая площадь работ составит свыше 13,5 тысячи «квадратов». Кроме того, заканчивается устройство дождевой канализации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru