Стоянка такси и зарядка для электробусов появятся на московском вокзале «Варшавская»

Он отметил, что вокзал «Варшавская» создается на базе одноименной станции Большой кольцевой линии метро. По словам Бочкарева, проекты городских вокзалов столицы представляют собой эффективно интегрированную инфраструктуру. Так, с их помощью можно будет в разы уменьшить нагрузку на всю систему общественного транспорта Москвы и обеспечить комфортную пересадку пассажиров.

Со своей стороны, гендиректор «Мипстрой 1» Константин Маслаков рассказал, что сегодня на объекте ведется реконструкция и строительство улично-дорожной сети. По его словам, общая площадь работ составит свыше 13,5 тысячи «квадратов». Кроме того, заканчивается устройство дождевой канализации.

