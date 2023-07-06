Собянин открыл новый электробусный парк в Митино

Отмечается, что новый объект предназначен для хранения, техобслуживания и ремонта до 300 электробусов большого класса, по словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, работать в парке будут до 550 человек.

В пресс-службе московского правительства указали, что открытие электробусного парка «Митино» позволит увеличить количество электробусов на городских маршрутах, благодаря чему время ожидания на остановках в часы пик сократится в среднем на 30%.

«Сейчас уже 1 100 у нас машин. В ближайшие 1,5 года ещё добавится... Мы планируем за пять лет, чтобы в Москве, в Мосгортрансе, две трети подвижного состава - это были электробусы», - заключил градоначальник.

Ранее Собянин заявил, что количество электробусов в столице в ближайшие годы планируется увеличить до 2 255 штук, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

