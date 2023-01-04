«Сторонник советской власти»: Зюганов рассказал о роли Хасбулатова в политике

3 января умер последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов. В октябре 1993 года его несогласие с политикой президента Бориса Ельцина привело к конституционному кризису, который привел к военным столкновениям и гибели людей в Москве.



«Ушел человек, который в тяжелейшую эпоху оказался на высшем государственном посту. За трагедией октября 1993 года стояли американцы, натовцы. Они сюда присылали спецназ, который расстреливал и провоцировал эту бойню. Хасбулатов тогда занимал взвешенную позицию, но был одним из немногих, кто знал всю преступность ельцинской политики. Его попытка выступить против закончилась попаданием в тюрьму», - сказал Зюганов.



Собеседник НСН отметил, что Хасбулатов являлся сторонником советской власти.



«В 1990 году он пошел на выборы. Хасбулатов в своей программе требовал укрепления роли Советов, повышения законодательной инициативы. Он был сторонник советской власти - это очевидно.

После избрания главой Верховного совета РСФСР, а там был довольно крепкий левый фланг, он и его сторонники увидели, что собой представляет ельцинская камарилья, то ужаснулись. Выступили за отставку Ельцина. Хасбулатов довольно успешно дирижировал тем сложным оркестром, который из себя представлял Верховный совет. Много раз ему говорил, что без укрепления советской власти все закончится для нас большой бедой», - подчеркнул Зюганов.



Геннадий Зюганов отметил, что Хасбулатов прожил трудную и интересную жизнь. Родным и близким Руслана Хасбулатова он выразил соболезнования.

