Названа дата похорон Хасбулатова

Последнего председателя Верховного совета РСФСР Руслана Хасбулатова похоронят 5 января в Грозном, сообщает ТАСС.

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Об этом сообщил родственник Хасбулатова.

«Завтра вечером привезут. Послезавтра будут похороны в поселке Калинина в Грозном, на улице имени Хасбулатова», — заявил он.

Политик скончался на своей даче в Подмосковье в возрасте 80 лет.

Ранее Хасбулатов заявил, что будущий первый президент России Борис Ельцин побаивался Михаила Горбачева и избегал совещаний, на которых обсуждался новый Союзный договор, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Саид Царнаев
ТЕГИ:ПолитикаРуслан Хасбулатов
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