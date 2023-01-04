Названа дата похорон Хасбулатова

Об этом сообщил родственник Хасбулатова.

«Завтра вечером привезут. Послезавтра будут похороны в поселке Калинина в Грозном, на улице имени Хасбулатова», — заявил он.

Политик скончался на своей даче в Подмосковье в возрасте 80 лет.

Ранее Хасбулатов заявил, что будущий первый президент России Борис Ельцин побаивался Михаила Горбачева и избегал совещаний, на которых обсуждался новый Союзный договор, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

