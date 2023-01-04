Названа дата похорон Хасбулатова
Последнего председателя Верховного совета РСФСР Руслана Хасбулатова похоронят 5 января в Грозном, сообщает ТАСС.
Об этом сообщил родственник Хасбулатова.
«Завтра вечером привезут. Послезавтра будут похороны в поселке Калинина в Грозном, на улице имени Хасбулатова», — заявил он.
Политик скончался на своей даче в Подмосковье в возрасте 80 лет.
Ранее Хасбулатов заявил, что будущий первый президент России Борис Ельцин побаивался Михаила Горбачева и избегал совещаний, на которых обсуждался новый Союзный договор, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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