Стоматологические услуги в России за 2023 год подорожали на 10%

Как сообщает ВТБ, клиенты банка в 2023 году оставили в стоматологических клиниках более 25 миллиардов рублей. Это на 16% больше, чем годом ранее. Спрос на стоматологические услуги демонстрировал активный рост в течение года, при этом их средняя стоимость возросла на 10%. По этой причине все больше россиян для лечения зубов используют полисы добровольного медицинского страхования (ДМС). По данным «Росгосстраха» объем подобных выплат по ДМС превысил 1,2 миллиарда рублей.

Одновременно с этим снизилась востребованность стоматологических товаров для массового использования. Как пишет издание, россияне приобрели в торговых точках, обслуживаемых Первым ОФД, более 49 миллионов товаров на сумму свыше 9,8 миллиарда рублей, что на 9% меньше, чем в 2022 году.

Ранее белорусские специалисты сообщили о разработке вакцины против кариеса. Однако заведующий кафедрой детской, профилактической стоматологии и ортодонтии МГМУ имени И.М. Сеченова, заслуженный врач РФ Олег Адмакин в беседе с «Радиоточкой НСН» напомнил, что подобный препарат пытаются создать с 1970-х годов, но пока ни одной стране не удалось довести дело до клинических испытаний.

