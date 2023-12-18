Стоматолог объяснила боль в зубах зимой нехваткой витамина D
В зимнее время из-за снижения защитных сил организма обостряются проблемы с зубами, рассказала врач-стоматолог Луиза Автандилян.
Она отметила, что под воздействием холодной температуры эмаль зубов истончается и становится очень чувствительной. Это приводит в возникновению острой боли, сказала стоматолог.
Еще одной причиной Автандилян назвала дефицит витамина D, который участвует в усвоении кальция.
«В результате эмаль зубов размягчается, истончается и начинает постепенно разрушаться под воздействием агрессивных кислот, выделяемых бактериями», - цитирует специалиста «Газета.Ru».
Как сообщала «Радиоточка НСН», японская компания Toregem Biopharma создаст первый в мире препарат для выращивания зубов. Разработка завершится к 2030 году.
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