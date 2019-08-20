Столица отметит свой 872-й День рождения 7 – 8 сентября

Москвичей приглашают поучаствовать в праздновании Дня города, торжества в на этот раз пройдут 7-8 сентября. Об этом объявлено по итогам заседания президиума правительства столицы под председательством мэра Сергея Собянина. Во всех округах запланировано свыше 250 праздничных мероприятий. Причём программа учитывает мнения самих горожан , которое они выразили в ходе голосования в системе «Активный гражданин».

Церемония открытия Дня города пройдёт 7 сентября на ВДНХ, которая в этом году отмечает 80-летие. Именно юбилей вставки станет главной темой Дня города. Центральной площадкой праздника, уже традиционно, назначена Тверская улица, которая на время массовых мероприятий будет закрыта для транспорта. Там будут работать четыре тематические площадки, посвященные ВДНХ.

Как и в прошлые годы, в День города гостей ждет масштабная культурная программа, отмечает АГН Москва. Так. у храма Христа Спасителя, в парке «Кусково» и музее-заповеднике «Царицыно» пройдут концерты классической музыки; в Измайловском парке - рок-фестиваль.

В парке искусств «Музеон» намечены модные дефиле, театральные перформансы и творческие мастер-классы. На Цветном бульваре москвичей и гостей столицы ждёт благотворительный фестиваль «Добрая Москва» – ярмарка товаров, сделанных руками подопечных благотворительных фондов. Арбат пригласит на музыкально-поэтическую программу. Екатерининский парк станет семейной площадкой, где, в частности, можно будет принять участие в мастер-классах по актерскому мастерству и хореографии.

В субботу 7 сентября в девять часов вечера небо озарят залпы салюта, который будет устроен на 31 площадке в городе и парках. На Москворецкой, Лужнецкой и Коломенской набережных можно будет наблюдать запуск фейерверков с барж. Музеи и выставочные залы, подчиняющиеся департаменту культуры Москвы, будут открыт 7 и 8 сентября для свободного посещения.

