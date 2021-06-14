Столичный «Техноград» презентовал авторский карьерный подкаст — Сергунина

«Проект посвящен трудоустройству, планированию карьеры, и личностному развитию. Первые семь выпусков уже доступны для всех желающих. Новые будут появляться еженедельно. Их можно слушать в любое удобное время — по пути на учебу, во время прогулки или занятий спортом. Продолжительность эпизодов — от 20 до 45 минут», — отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

В проекте в качестве гостей участвуют приглашенные эксперты: карьерные консультанты, психологи и HR-специалисты центра развития карьеры «Технограда.

Например, в выпуске «10 мифов о резюме» расскажут, почему в резюме не стоит подробно описывать хобби или приукрашивать профессиональные умения.

Из беседы «Основные ошибки при поиске работы» слушатели узнают, сколько времени в среднем тратит работодатель перед тем, как пригласить соискателя на собеседование, и почему важно перезванивать после отправки отклика на вакансию.

Выпуск «Востребованность на рынке труда» познакомит с наиболее актуальными профессиями и тенденциями в разных областях. Помимо общих рекомендаций, в выпусках поговорят о современных программах обучения по таким направлениям, как программирование, разработка сайтов и приложений, создание дополненной и виртуальной реальности, маркетинг и продвижение в социальных сетях.

Аудиопроект представлен на платформах «Яндекс.Музыка», Google и Apple Podcasts. Все аудиозаписи бесплатны.

Центр развития карьеры — одно из подразделений «Технограда». Специалисты центра помогают горожанам выбрать профессию и спланировать карьеру, а работодателям — найти квалифицированных сотрудников.

