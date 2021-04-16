«Техноград» проведет бесплатный онлайн-курс для желающих стать самозанятыми
Бесплатный онлайн-курс «Как стать самозанятым и продвигать свое дело» пройдет в центре «Техноград» на ВДНХ, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Программа онлайн-курса состоит из четырех вебинаров. На первом занятии участникам расскажут о видах деятельности, для которых доступно применение режима самозанятого, объяснят последовательность регистрации, научат рассчитывать и оплачивать налоги. Следующее занятие посвятят рассмотрению различий в части налогообложения и отчетности между индивидуальным предпринимателем и самозанятым.
В ходе третьего занятия участники узнают, как самозанятым продвигать свои услуги, с помощью каких ресурсов и как правильно оформить страницу в соцсетях для привлечения потенциальных клиентов. Последнее занятие будет посвящено изучению федеральных и региональных мер поддержки самозанятых, как действующих, так и планируемых к внедрению в ближайшее время.
«Курс будет полезен профессионалу в любой области, который планирует работать в статусе самозанятого или совмещать работу по найму с дополнительным заработком», — рассказал глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
Курс «Как стать самозанятым и продвигать свое дело» стартует 20 апреля. Для слушателей будет создан чат, где они смогут общаться и получать консультации у тренера. По итогам успешного прохождения курса участники получат сертификат.
Обучение бесплатное. Для участия в курсе необходима предварительная регистрация.
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