Столичный суд признал москвича Цукерберга банкротом
Арбитражный суд Москвы принял решение признать Марка Эллиота Цукерберга, бывшего до 2018 года Юрием Шишлянниковым, банкротом. Его имущество реализуют с торгов по решению суда, сообщает РИА Новости.
Цукерберг задолжал Сбербанку и Альфа-банку приблизительно 669 тысяч рублей.
«Доказательств наличия имущества у гражданина-должника и достаточного дохода от трудовой или иной деятельности, за счет которых могут быть исполнены в полном объеме денежные обязательства в течение непродолжительного времени, не представлено», – говорится в решении суда.
Суд по ходатайству Цукерберга вынес решение в его отсутствие.
Заявление Цукерберга о банкротстве поступило в суд 9 февраля.
Ранее суд выяснил, что полным тезкой основателя Facebook после смены фамилии является 44-летний уроженец Херсонской области Украины Шишлянников. Он получил временную регистрацию в Москве до марта 2022 года.
Напомним, создатель Facebook Марк Цукерберг является одним из пяти самых богатых людей планеты, согласно оценке издания Bloomberg.
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