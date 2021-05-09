Столичный суд признал москвича Цукерберга банкротом

«Доказательств наличия имущества у гражданина-должника и достаточного дохода от трудовой или иной деятельности, за счет которых могут быть исполнены в полном объеме денежные обязательства в течение непродолжительного времени, не представлено», – говорится в решении суда.

Суд по ходатайству Цукерберга вынес решение в его отсутствие.

Заявление Цукерберга о банкротстве поступило в суд 9 февраля.

Ранее суд выяснил, что полным тезкой основателя Facebook после смены фамилии является 44-летний уроженец Херсонской области Украины Шишлянников. Он получил временную регистрацию в Москве до марта 2022 года.

Напомним, создатель Facebook Марк Цукерберг является одним из пяти самых богатых людей планеты, согласно оценке издания Bloomberg.

