Богатейшие люди мира увеличили состояние после выборов в США

Десять богатейших людей мира стали ещё богаче после выборов президента США. Согласно данным рейтинга Forbes Real-Time, их состояние выросло на 34,4 миллиарда долларов.



Первую строчку списка занимает глава Amazon Джефф Безос, который стал богаче на 10,5 миллиарда долларов и теперь имеет 190,6 миллиардов долларов. Глава Facebook Марк Цукерберг, который занимает 4-е место, заработал только 8 миллиардов и его состояние увеличилось до 105,5 миллиарда долларов.

Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно, занимающий в рейтинге второе место, стал богаче на 6,1 миллиарда долларов и в его «кошельке» теперь 122 миллиарда долларов. Состояние основателей Google Ларри Пейджа и Сергея Брина, а также владельца индийского холдинга Reliance Industries Мукеша Амбани, выросло примерно на 4 миллиарда долларов, и они занимают в списке 7-е, 9-е и 10-е места, соответственно. Основатель Microsoft Билл Гейтс разбогател всего на 672 миллиона долларов, однако его 115,9 миллиардов долларов хватает для третьего места в рейтинге.

Трём богачам из топ-10 увеличить свое состояние не удалось. Так, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск «обеднел» на 547 миллионов долларов (93,1 миллиард и 5-е место). Состояние инвестора Уоррена Баффета, который расположился на шестой строчке, уменьшилось на 291 миллиона долларов (78 миллиардов), а основатель Oracle Ларри Эллисон, занимающий 8-е место, лишился 379 миллионов долларов (75,1 миллиарда).

Президентские выборы в США прошли во вторник, 3 ноября. На кабинет в Белом Доме претендуют действующий глава государства Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден. Официальные результаты голосования ещё не объявлены.

