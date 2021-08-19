Столичный суд оштрафовал Google еще на два миллиона рублей за неудаление контента

Суд в Москве оштрафовал корпорацию Google еще на два миллиона рублей за отказ удалять запрещенную информацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Таганского районного суда.

Американскую компанию признали виновной «по ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством Российской Федерации)».

Отмечается, что Google не ограничила доступ к запрещенному российским законодательством контенту, однако не уточняется, о каких материалах идет речь.

Ранее на этой неделе американскую компанию признали виновной в неудалении запрещенного контента. Google назначили штрафы на общую сумму 14 млн рублей.

