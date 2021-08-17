Суд в Москве за один день оштрафовал Google на 14 миллионов рублей

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы признал виновной компанию Google по пяти протоколам за неудаление запрещённого контента, сообщает пресс-служба Мосгорсуда.

Согласно постановлению, были назначены пять штрафов: на четыре миллиона рублей, пять миллионов рублей, два миллиона рублей и ещё два - по 1,5 миллиона рублей. Общая сумма - 14 миллионов рублей.

Всего же общая сумма штрафов, которые были выписаны Google за неудаление запрещенного контента и интернет-страниц с призывами к экстремизму, а также за отказ локализовать данные россиян, составляет 26,5 миллиона рублей.

