Суд в Москве за один день оштрафовал Google на 14 миллионов рублей
Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы признал виновной компанию Google по пяти протоколам за неудаление запрещённого контента, сообщает пресс-служба Мосгорсуда.
Согласно постановлению, были назначены пять штрафов: на четыре миллиона рублей, пять миллионов рублей, два миллиона рублей и ещё два - по 1,5 миллиона рублей. Общая сумма - 14 миллионов рублей.
Всего же общая сумма штрафов, которые были выписаны Google за неудаление запрещенного контента и интернет-страниц с призывами к экстремизму, а также за отказ локализовать данные россиян, составляет 26,5 миллиона рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru