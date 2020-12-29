Столичный Депздрав опубликовал данные по смертности от COVID-19 в ноябре

Смертность от коронавируса в Москве в ноябре выросла почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, следует из данных столичного Департамента здравоохранения.

В опубликованном на сайте ведомства сообщении отмечается, что в ноябре было зарегистрировано 14 456 смертей, что на 4730 случаев больше, чем в 2019 году.

По данным Депздрава, средние показатели смертности за последние три года выросли на 4696 случаев. Коронавирусная инфекция как основная или вторичная причина смерти отмечается в 4542 случаях и обосновывает 97% избыточной смертности в ноябре.

Ведомство уточняет, что COVID-19 в ноябре стал основной причиной смерти 3418 человек. При этом учитываются случаи установления коронавируса как причины смерти по итогам патанатомического исследования, а также в результате анализа клинических признаков.

«Таким образом, к ковиду отнесены все, даже спорные случаи», — уточняет Депздрав.

При этом в ведомстве сообщают, что смертность от COVID-19 как основной или сопутствующей причины снизилась на 11% по сравнению с показателями октября.

По состоянию на 29 декабря в Москве было выявлено 798 098 случаев заражения коронавирусом, 615 396 пациентов выздоровели, 11 064 человека скончались, отмечает RT.

