Столичный Депздрав опубликовал данные по смертности от COVID-19 в ноябре
Смертность от коронавируса в Москве в ноябре выросла почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, следует из данных столичного Департамента здравоохранения.
В опубликованном на сайте ведомства сообщении отмечается, что в ноябре было зарегистрировано 14 456 смертей, что на 4730 случаев больше, чем в 2019 году.
По данным Депздрава, средние показатели смертности за последние три года выросли на 4696 случаев. Коронавирусная инфекция как основная или вторичная причина смерти отмечается в 4542 случаях и обосновывает 97% избыточной смертности в ноябре.
Ведомство уточняет, что COVID-19 в ноябре стал основной причиной смерти 3418 человек. При этом учитываются случаи установления коронавируса как причины смерти по итогам патанатомического исследования, а также в результате анализа клинических признаков.
«Таким образом, к ковиду отнесены все, даже спорные случаи», — уточняет Депздрав.
При этом в ведомстве сообщают, что смертность от COVID-19 как основной или сопутствующей причины снизилась на 11% по сравнению с показателями октября.
По состоянию на 29 декабря в Москве было выявлено 798 098 случаев заражения коронавирусом, 615 396 пациентов выздоровели, 11 064 человека скончались, отмечает RT.
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