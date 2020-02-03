Столичных автомобилистов попросили пересесть на общественный транспорт

Напомним, ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что в первый день рабочей недели в Москве ожидается облачная погода, кратковременные осадки в виде снега, днём в мегаполисе около 2 градусов со знаком плюс.

Ранее НСН писала, что в течение наступившей недели в столичном регионе ожидается до -10°C. Об этом заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Кроме того, по словам специалиста, в регионе прогнозируются резкие перепады атмосферного давления. Уже утром 5 февраля столбик термометров днём могут опуститься до минус семи градусов. Днём прогнозируется десять градусов мороза. В Подмосковье днем обещают -8°C, в тёмное время суток -13°C,

